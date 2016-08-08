Сократились обязательства коммерческих банков перед ЦБА

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Обязательства функционирующих в Азербайджане коммерческих банков перед Центробанком (ЦБА) на 1 июля составили 6 919,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, по сравнению с показателем на 1 июня объем обязательств снизился на 26,6 млн. манатов или 0,38%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - вырос на 4 739,2 млн. манатов или 3,17 раз. По сравнению с началом года, обязательства коммерческих банков перед ЦБА выросли на 1 544,1 млн. манатов или 28,72%.