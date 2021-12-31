О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сократилась выручка от продаж Huawei

Сократилась выручка от продаж Huawei Выручка от продаж китайской Huawei в 2021 году по предварительным подсчетам, составила 634 млрд юаней (примерно $99 млрд), сократившись на 28,8%.
Финансы
31 декабря 2021 г. 09:15
Сократилась выручка от продаж Huawei

Выручка от продаж китайской Huawei в 2021 году по предварительным подсчетам, составила 634 млрд юаней (примерно $99 млрд), сократившись на 28,8%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сокращение наблюдалось на фоне пандемии COVID-19 и санкций США.

"В 2022 году нам предстоит ответить на ряд вызовов. Мы будет осуществлять тесное сотрудничество с партнерами по всему миру, предпринимать неустанные усилия, чтобы сообща преодолеть сложные времена", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Huawei в социальной сети WeChat. В нем подчеркивается, что корпорация не рассматривает "пути к отступлению".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi