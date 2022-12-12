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Соглашения на 50 млрд долларов были подписаны на саудовско-китайском саммите

Соглашения на 50 млрд долларов были подписаны на саудовско-китайском саммите На саудовско-китайском саммите в Эр-Рияде на прошлой неделе были подписаны соглашения на общую сумму порядка 50 млрд долларов.
Финансы
12 декабря 2022 г. 16:27
Соглашения на 50 млрд долларов были подписаны на саудовско-китайском саммите

На саудовско-китайском саммите в Эр-Рияде на прошлой неделе были подписаны соглашения на общую сумму порядка 50 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Bloomberg министр по инвестициям Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Эта сумма, по его словам, включает в себя как государственные соглашения, так и заключенные частным сектором контракты. Министр не уточнил, о каких именно сферах идет речь.

Конкретной информации относительно заключенных сделок как в саудовских, так и в китайских СМИ немного, помимо упоминаний о планах сотрудничества в таких сферах как как "зеленая" энергетика, информационные технологии, транспорт и логистика, медицина, строительство и недвижимость.

Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман "рассмотрели аспекты партнерства и возможности для координации", сообщило саудовской госинформагентство Saudi Press Agency по итогам встречи лидеров двух стран. "Синьхуа" объявило, что Цзииньпин согласился содействовать увеличению потока китайских туристов в Саудовскую Аравию.

Среди соглашений, о которых было объявлено - проект строительства китайской Huawei Technologies инфраструктуры для облачных сервисов и высокоскоростного интернета в Саудовской Аравии. Кроме того, Shandong Innovation Group Co. заключила контракт с Эр-Риядом на строительство алюминиевого завода в Саудовской Аравии.

Китайская нефтекомпания Sinopec сообщила, что подписала рамочное соглашение с Saudi Aramco о строительстве НПЗ мощностью 16 млн тонн в год, а также комплекса по производству этилена мощностью 1,5 млн тонн в год, в провинции Фуцзянь. Проект предполагается реализовать до конца 2025 года.

Кроме того, китайская компания подписала меморандум о намерениях с Saudi Aramco и Sabic в отношении проекта строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.

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