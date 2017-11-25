Societe Generale: цены на золото снизятся до 1 225 долларов за унцию через полгода

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Денежно-кредитная политика ФРС США, скорее всего, будет сдерживающим фактором для цены золота, поскольку рост процентных ставок и все еще низкая инфляция снижают реальную доходность вложений в драгоценные металлы.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в заявлении банка Societe Generale.

Геополитическая напряженность, неопределенность в отношении экономики и увеличение доли золота в структуре портфелей оказывают некоторую поддержку рынку драгметалла, однако его привлекательность снизится на фоне текущего синхронного экономического роста в мире.

"Мы прогнозируем, что на предстоящем совещании в декабре ФРС повысит процентные ставки на 25 б.п. Мы также прогнозируем еще три повышения по 25 б.п. в 2018 году. Ждем, что ETF-фонды снизят покупки металла в 2018 году на 50 тонн, до 3 453 тонн. Согласно нашим прогнозам, через шесть месяцев цены на золото снизятся до 1 225 долларов за унцию", - сообщили эксперты Societe Generale.