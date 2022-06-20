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Социальные расходы в госбюджете Азербайджана увеличились на 2,4%

Социальные расходы в госбюджете Азербайджана увеличились на 2,4% Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета на текущий год, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение установлены в размере 3 млрд 728,598 млн манатов.
Финансы
20 июня 2022 г. 12:26
Социальные расходы в госбюджете Азербайджана увеличились на 2,4%

Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета на текущий год, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение установлены в размере 3 млрд 728,598 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".
Согласно данным, это на 86 млн манатов или 2,4% больше утвержденного бюджетного прогноза.

Из них 278,278 млн манатов (на 31,8 млн манатов или на 10,2% меньше предыдущего прогноза) будут направлены на социальную защиту, 5,585 млн манатов (на 3 тыс. манатов или на 0,05% больше) на социальное обеспечение, 50 тыс. манатов на прикладные исследования в области социальной защиты и социального обеспечения, 3 млрд 444,685 млн манатов (на 117,8 млн манатов или на 3,5% больше) прочие мероприятия в области социальной защиты и социального обеспечения, 1 млрд 231,967 млн манатов (на 86 млн или 7,5% больше) по средствам, направленным на финансирование обязательств государственного бюджета в целях сбалансированности бюджета Государственного фонда социальной защиты населения.

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Версия на английском языке Social expenditures of Azerbaijan's state budget rise by 2.4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsində sosial xərclər 2,4 % artırılıb

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