Социальные расходы в госбюджете Азербайджана увеличились на 2,4%

Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета на текущий год, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение установлены в размере 3 млрд 728,598 млн манатов.

Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета на текущий год, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение установлены в размере 3 млрд 728,598 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

Согласно данным, это на 86 млн манатов или 2,4% больше утвержденного бюджетного прогноза.

Из них 278,278 млн манатов (на 31,8 млн манатов или на 10,2% меньше предыдущего прогноза) будут направлены на социальную защиту, 5,585 млн манатов (на 3 тыс. манатов или на 0,05% больше) на социальное обеспечение, 50 тыс. манатов на прикладные исследования в области социальной защиты и социального обеспечения, 3 млрд 444,685 млн манатов (на 117,8 млн манатов или на 3,5% больше) прочие мероприятия в области социальной защиты и социального обеспечения, 1 млрд 231,967 млн манатов (на 86 млн или 7,5% больше) по средствам, направленным на финансирование обязательств государственного бюджета в целях сбалансированности бюджета Государственного фонда социальной защиты населения.