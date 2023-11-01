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Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана увеличиваются на 7%

Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана увеличиваются на 7% Социальные расходы государственного бюджета Азербайджана в 2024 году составят 15 млрд 772,9 млн манатов.
Финансы
1 ноября 2023 г. 20:15
Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана увеличиваются на 7%

Социальные расходы государственного бюджета Азербайджана в 2024 году составят 15 млрд 772,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно отчету, это на 7% больше, чем утвержденный прогноз на 2023 год.

Речь идет о расходах, предусмотренных на фонд оплаты труда, приобретение продуктов питания, пенсии и социальных пособий, медикаментов, перевязочных материалов, расходы на обязательное медицинское страхование, коммунальные, коммуникационные услуги и другие мероприятия (обеспечение жильем военнослужащих, отслуживших 20 и более лет, и военнослужащих, находящихся в запасе, и предоставление им денежной компенсации).

По сравнению с 2020 годом удельный вес этих расходов в составе расходов бюджета увеличился на 6 процентных пунктов, а в абсолютном выражении - в 1,6 раза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsinin sosialyönümlü xərcləri 7 % artırılır

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