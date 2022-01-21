Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли почти на 7%

В 2021 году социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания) и составили 10 297,1млн манатов, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

В 2021 году социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания) составили 10 297,1 млн манатов, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в прошлом году из 27 412,5 млн манатов бюджетных расходов 16 588,3 млн манатов составили текущие расходы, 8 625,4 млн манатов - капитальные расходы, а 2 198,8 млн манатов - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

По данным, это на 0,4% меньше, на 7,4% и на 27,4% больше по сравнению с 2020 годом.