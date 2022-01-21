О нас
Report Georgia
Аудио новости

Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли почти на 7%

Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли почти на 7% В 2021 году социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания) и составили 10 297,1млн манатов, что на 6,7% больше, чем годом ранее.
Финансы
21 января 2022 г. 11:12
Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли почти на 7%

В 2021 году социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания) составили 10 297,1 млн манатов, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в прошлом году из 27 412,5 млн манатов бюджетных расходов 16 588,3 млн манатов составили текущие расходы, 8 625,4 млн манатов - капитальные расходы, а 2 198,8 млн манатов - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

По данным, это на 0,4% меньше, на 7,4% и на 27,4% больше по сравнению с 2020 годом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsinin sosialyönümlü xərcləri 7%-ə yaxın artıb

Другие новости из категории

Доля ненефтяного сектора в доходах бюджета Азербайджана достигла 49%
Доля ненефтяного сектора в доходах бюджета Азербайджана достигла 49%
21 января 2022 г. 11:59
В Азербайджане прочие поступления в госбюджет превысили прогноз на 75%
В Азербайджане прочие поступления в госбюджет превысили прогноз на 75%
21 января 2022 г. 11:35
В Азербайджане дефицит бюджета сложился на 67% меньше прогноза
В Азербайджане дефицит бюджета сложился на 67% меньше прогноза
21 января 2022 г. 11:16
Рынок non-life-страхования в Азербайджане вырос более чем на 8 %
Рынок non-life-страхования в Азербайджане вырос более чем на 8 %
21 января 2022 г. 11:11
В сводном бюджете Азербайджана за прошлый год сложился профицит в 4 млрд манатов
В сводном бюджете Азербайджана за прошлый год сложился профицит в 4 млрд манатов
21 января 2022 г. 10:52
Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании заседания ФРС США
Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании заседания ФРС США
21 января 2022 г. 10:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2022)
21 января 2022 г. 09:31
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (21.01.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (21.01.2022)
21 января 2022 г. 09:21
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне
20 января 2022 г. 16:19
Сократился госдолг Грузии перед Азербайджаном
Сократился госдолг Грузии перед Азербайджаном
20 января 2022 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi