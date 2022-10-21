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Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли более чем на 10%

Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли более чем на 10% В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в соответствии с экономической классификацией 8 442 млн манатов или 41,2% расходов госбюджета составили расходы социального характера (фонд оплаты труда, пенсии и социальные пособия, расходы на приобретение л
Финансы
21 октября 2022 г. 10:42
Социально ориентированные расходы госбюджета Азербайджана выросли более чем на 10%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в соответствии с экономической классификацией 8 442 млн манатов или 41,2% расходов госбюджета составили расходы социального характера (фонд оплаты труда, пенсии и социальные пособия, расходы на приобретение лекарств и продуктов питания).

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев в стране на экономическую деятельность (в основном на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, государственные капитальные вложения) направлено на 60,5% больше средств, чем год назад или 1668,9 млн манатов, на жилищно-коммунальное хозяйство - на 33,2% больше средств или 40,1 млн манатов, на образование - на 18,9% больше или 378,9 млн манатов, на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру - на 15,9% больше или 219 млн манатов, на охрану окружающей среды - на 15,3% больше или 22,1 млн манатов расходов, на культуру, искусство, информацию, физическое воспитание, молодежную политику и другую деятельность такого рода - на 14,2% больше или 35,4 млн манатов, на здравоохранение - на 3,3% больше или 37 млн манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - на 3,1% или 80,4 миллиона манатов больше.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsinin sosialyönümlü xərcləri 10 %-dən çox artıb

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