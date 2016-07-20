​SocGen: Курс доллара может вырасти до 3,30 лиры

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В ближайшие 2-3 месяца курс доллара США в Турции может вырасти до 3,2888 лиры. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете аналитика французского банка Societe Generale Феникса Калена.

Согласно отчету, Центробанк Турции (TCMB) придает большее значение экономическому росту и политическим процессам, чем финансовой стабильности. В свою очередь, это может спровоцировать резкое колебание цен на активы.

Отметим, что курс доллара вчера, 19 июля, вырос на 3% - с 2,97 до 3,06 TRY/USD, однако уже сегодня утром снизился до 3,03 TRY/USD. Аналитическая группа Report прогнозирует, что лира продолжит падение по отношению к доллару.