​SOCAR за два месяца выплатил в госбюджет 216 млн. манатов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за февраль этого года перечислила в государственный бюджет 98,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-февраль текущего года компания перечислила в госбюджет 215,882 млн. манатов.

Кроме того, за февраль этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 10,922 млн. манатов. За январь-февраль этого года выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 21,05 млн. манатов.