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    ​SOCAR за два месяца выплатил в госбюджет 216 млн. манатов

    Компания перечислила в ГФСЗ 21,1 млн. манатов

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за февраль этого года перечислила в государственный бюджет 98,2 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-февраль текущего года компания перечислила в госбюджет 215,882 млн. манатов.

    Кроме того, за февраль этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 10,922 млн. манатов. За январь-февраль этого года выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 21,05 млн. манатов. 

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