SOCAR взял на себя официальное обязательство о возврате облигаций в любое время

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) взяла на себя обязательства по купле-продаже облигаций SOCAR (ISIN: AZ2001019895) на вторичном рынке посредством ЗАО Инвестиционная компания PSG-Kapital, являющейся участником Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, ликвидность продаваемых на вторичном рынке акций будет в полном объеме обеспечена SOCAR посредством котировок, представленных участником биржи в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Это означает, что владельцы облигаций не обязаны ждать до конца 5-летнего срока обращения и в любое время могут вернуть ценные бумаги БФБ, получив обратно всю вложенную сумму.

В то же время маркет-мейкер по облигациям Инвестиционная компания PSG-Kapital ежедневно будет устанавливать 5%-ный ценовой коридор (разница между ценой покупки и продажи) и котировки облигаций. Эмитент гарантирует, что котировочная цена будет не ниже номинальной стоимости ценных бумаг.

Котировочные цены ежедневно с 10:00 будут размещаться маркет-мейкером в электронной торговой системе БФБ и на веб-странице биржи.

(http://www.bfb.az/about-markets/market-meyker-kotirovkalari)