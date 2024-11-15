SOCAR выпустит "зеленые" облигации для финансирования экологических проектов

13:10

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует эмиссию "зеленых" облигаций на местном финансовом рынке для финансирования экологически чистых проектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что средства, привлеченные через эмиссию "зеленых" облигаций, будут направлены на финансирование проектов, входящих в "зеленую" повестку компании. SOCAR завершила все приготовления к этому, в том числе получила рейтинг Экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и улучшила кредитный рейтинг, заявили в компании.

"Таким образом, SOCAR учитывает компонент использования процесса применения стандартов ESG в правильном управлении своими обязательствами в рамках международных стандартов и отдает предпочтение возможностям "зеленого" финансирования. Это включает эффективное управление стратегическими проектами возобновляемой энергии SOCAR, расширение возможностей сотрудничества с международными партнерами в этой области, а также поддержку процессов декарбонизации в нефтегазовых операциях", - говорится в сообщении компании.