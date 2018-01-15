SOCAR выплатит владельцам облигаций 1,25 млн долларов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Держателям облигаций SOCAR, наиболее торгуемых ценных бумаг в Азербайджане, будут выплачены первые проценты в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, 17 января владельцы облигаций получат 12,5 доллара за каждую облигацию. Общая сумма выплат составит 1,25 млн долларов. Это будет первая прибыль держателей облигаций в текущем году. В 2017 году они заработали 5 млн долларов на облигациях SOCAR.

Как сообщили в SOCAR Capital, необходимые средства уже перечислены на счет Национального депозитарного центра в Центробанке: "17 января они будут на банковских счетах держателей облигаций".

Напомним, что пятилетние облигации SOCAR выпущены в октябре 2016 года. Годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов – 5% или 50 долларов в год, проценты выплачиваются каждые 3 месяца, 4 раза в год.

Основными преимуществами облигаций является их высокая ликвидность, а также полная гарантия выкупа по номинальной цене в 1 000 долларов, поэтому их стоимость не падает ниже этой отметки.

В то же время стартовавшие недавно операции репо позволяют держателям облигаций получать льготные кредиты (3,5% годовых) под залог ценных бумаг.

Для приобретения облигаций SOCAR на вторичном рынке следует обращаться в Центры обслуживания ASAN №1 и 5 или на горячую линию *1999.