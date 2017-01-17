SOCAR выплатил первые проценты по облигациям

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) осуществила выплаты процентов по долларовым облигациям. Как передает Report, председатель Наблюдательного совета SOCAR Capital, вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов на проведенном по этому случаю мероприятии сообщил, что выпуск облигаций компании и их обращение на вторичном рынке, наряду с диверсификацией финансовых источников SOCAR, способствует более эффективному использованию средств граждан и поддерживает развитие рынка ценных бумаг страны.

По его словам, владельцам облигаций SOCAR сегодня выплачены проценты на общую сумму 1 млн 250 тыс. долларов. Эти средства переведены на их банковские счета и граждане могут воспользоваться ими по своему усмотрению.

Главный консультант SOCAR по эмиссии ценных бумаг и член Консультативного совета SOCAR Capital Али Агаоглу отметил, что предлагаемые инвесторам условия приобретения облигаций являются самыми выгодными не только в Азербайджане, но и в регионе: "SOCAR заявляет, что компания готова в любое время выкупить облигации у владельцев по номинальной стоимости в 1000 долларов. Это означает 100%-ные гарантии для инвесторов и до сегодняшнего дня еще никто не предлагал таких условий".