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SOCAR вновь выпускает облигации на 100 млн долларов

SOCAR вновь выпускает облигации на 100 млн долларов Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует выпустить облигации на 100 млн долларов США в этом году
Финансы
7 января 2021 г. 15:06
SOCAR вновь выпускает облигации на 100 млн долларов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует выпустить облигации на 100 млн долларов США в этом году.

По полученной Report информации, в связи с этим начались подготовительные работы.

Речь идет о 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов США каждая, как и в случае с первой эмиссией, осуществленной в 2016 году. Облигации будут размещены методом открытой подписки в ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Однако их годовая доходность будет ниже на 0,5 процентных пункта (4,5%) по сравнению с облигациями, которые сейчас находятся в обращении.

Ценные бумаги по-прежнему будут находиться в обращении в течение 5 лет, а проценты будут выплачиваться ежеквартально. Также предусматривается, что SOCAR будет принимать их обратно по номинальной стоимости в течение периода обращения. Андеррайтером процесса станет ЗАО "Инвестиционная компания PSG Сapital".

Срок обращения первых облигаций SOCAR истекает в октябре этого года. До сих пор эти облигации принесли своим владельцам 25 миллионов долларов США.

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Версия на английском языке SOCAR to issue bonds worth $ 100 million
Версия на азербайджанском языке SOCAR daha 100 milyon dollarlıq istiqraz buraxır

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