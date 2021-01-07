SOCAR вновь выпускает облигации на 100 млн долларов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует выпустить облигации на 100 млн долларов США в этом году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует выпустить облигации на 100 млн долларов США в этом году.

По полученной Report информации, в связи с этим начались подготовительные работы.

Речь идет о 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов США каждая, как и в случае с первой эмиссией, осуществленной в 2016 году. Облигации будут размещены методом открытой подписки в ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Однако их годовая доходность будет ниже на 0,5 процентных пункта (4,5%) по сравнению с облигациями, которые сейчас находятся в обращении.

Ценные бумаги по-прежнему будут находиться в обращении в течение 5 лет, а проценты будут выплачиваться ежеквартально. Также предусматривается, что SOCAR будет принимать их обратно по номинальной стоимости в течение периода обращения. Андеррайтером процесса станет ЗАО "Инвестиционная компания PSG Сapital".

Срок обращения первых облигаций SOCAR истекает в октябре этого года. До сих пор эти облигации принесли своим владельцам 25 миллионов долларов США.