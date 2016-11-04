SOCAR вновь повысил цену покупки облигаций

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Маркет-мейкер по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Инвестиционная компания PSG Capital еще на 2 доллара повысила цену покупки облигаций на вторичном рынке. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

По информации, сейчас облигации покупаются по 1 012 долларов. Стоимость продажи облигаций осталась на уровне 1 025 долларов.

Таким образом, доходная маржа маркет-мейкера по купле-продаже акций вновь снизилась до 13 долларов с 15 долларов.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 18 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.