​SOCAR выпустит новые облигации

Облигации SOCAR, выпущенные в 2016-м году и предлагающие новые возможности инвестирования для граждан, по итогам двенадцатого процентного платежа, состоявшегося 17 октября, принесли владельцам облигаций доход в размере 1,25 млн долларов, а общий доход держателей облигаций вырос до 15 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, квартальные проценты по облигациям SOCAR в размере 1,25 млн были переведены на счет держателей облигаций.

Рост продаж облигаций до 1046 долларов, достижение объема повторных рыночных операций 181 млн долларов, приближение количества заключенных сделок до 2000, статус самого торгуемого на Бакинской фондовой бирже корпоративного финансового инструмента и превышение операций РЕПО суммы в 32 млн долларов являются показателями высокого спроса на облигации SOCAR.

Новые облигации планируется выпустить в первые месяцы 2020 года после того, как в результате опросов и исследований будут определены процентные ставки, сроки и суммы, отвечающие рынкам капитала и прибыли инвесторов.

Владельцы облигаций SOCAR в настоящее время могут получать краткосрочные кредиты посредством операций РЕПО на соответствующих условиях, привлечь кредит в соответствующих банках в манатах с процентной ставкой 15-16% годовых на срок до 2 лет, заложив облигацию (облигации) в Национальном депозитарном центре. При этом держатели облигаций не теряют 5% своих доходов, а фактическая процентная ставка по полученному кредиту снижается до 9-10%.

Очередная процентная выплата облигаций SOCAR, которые можно получить в центрах ASAN Xidmət №1 и №5, состоится 17 января 2020 года.