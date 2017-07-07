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    SOCAR вдвое увеличил доход от продажи сырой нефти

    Эта сумма превысила 29,6 млрд манатов© Report.az

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Доходы от продажи сырой нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за 2016 год выросли более чем вдвое и составили 29,613 млрд. манатов.

    Как сообщает Report, за отчетный период доходы компании от нефтепродуктов увеличились на 3% - до 11,759 млрд. манатов.

    SOCAR заработал на нефтехимической продукции 2,643 млрд. манатов (+44%), природном газе - 1,952 млрд. манатов (+16%). Прочие доходы компании равны 5,938 млрд манатов (+59%).

    Отметим, что совокупные доходы компании выросли на 57% - до 51,905 млрд манатов. 

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