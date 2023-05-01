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SOCAR в очередной раз выплатил проценты держателям облигаций

SOCAR в очередной раз выплатил проценты держателям облигаций Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила очередную купонную выплату по облигациям компании с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет и годовой доходностью в 4,5%.
Финансы
1 мая 2023 г. 15:10
SOCAR в очередной раз выплатил проценты держателям облигаций

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила очередную купонную выплату по облигациям компании с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет и годовой доходностью в 4,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, сегодня на счета владельцев облигаций были зачислены дивиденды.

Облигации SOCAR принесли своим владельцам доход в размере 1 млн 125 тыс. долларов США. Таким образом, общий доход владельцев облигаций возрос до 6 млн 750 тыс. долларов США, а по истечении 5 лет он составит 22,5 млн долларов.

Показателем высокого спроса на облигации SOCAR является объем операций на вторичном рынке, превышающий 32 млн долларов США. Количество сделок по ним на сегодняшний день составило 450.

Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах ASAN xidmət №1 и №5 и во всех зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях, обладают высокой ликвидностью.

1 августа 2023 года состоится очередная купонная выплата по облигациям SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR İstiqrazlarının 6-cı kupon ödənişi edilib

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