​SOCAR в июле перечислила в госбюджет 145,5 млн. манатов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В июле 2015 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выплатила в государственный бюджет средства в размере 145,525 млн. манатов. Как сообщает Report, это на 2,53% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, за январь-июль 2015 года в госбюджет перечислено 874,255 млн. манатов, что на 21,77% меньше первых семи месяцев 2014 года.

Кроме того, в июле текущего года SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты 11,73 млн. манатов, что на 0,78% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

За январь-июль 2015 года перечисления компании в Фонд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 3,04% и составили 80,957 млн. манатов.