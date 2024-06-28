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SOCAR увеличила объем финансирования в социальную сферу Азербайджана

SOCAR увеличила объем финансирования в социальную сферу Азербайджана Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в 2023 году направила на финансирование строительных и ремонтных работ на основе постановлений правительства Азербайджана 770 млн манатов.
Финансы
28 июня 2024 г. 10:17
SOCAR увеличила объем финансирования в социальную сферу Азербайджана

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в 2023 году направила на финансирование строительных и ремонтных работ на основе постановлений правительства Азербайджана 770 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные консолидированной финансовой отчетности SOCAR.

В отчетности говорится, что в соответствии с правительственными постановлениями, SOCAR время от времени должна осуществлять прямые денежные инвестиции или финансировать строительные и эксплуатационные работы (включая перемещение активов) для правительства.

“Объем средств, перечисленных напрямую правительству в 2023 году, составил 770 млн манатов против показателя за 2022 год в объеме 527 млн манатов”, - говорится в отчетности.

Таким образом, в 2023 году объем указанных инвестиций SOCAR увеличился на 46,1%.

"Эти средства в прошлом году предназначались, в основном, для ремонта, строительства и реконструкции объектов отдыха, транспорта, образования и медицинской инфраструктуры в Азербайджане", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Azərbaycanın sosial sahəsinə maliyyələşdirilmənin həcmini artırıb
Версия на английском языке SOCAR boosts social investments in Azerbaijan

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