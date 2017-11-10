SOCAR увеличил отчисления в бюджет

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 1 302,63 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 152,44 млн манатов или 13,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

На октябрь пришлось 136,952 млн манатов общего объема отчислений за 10 месяцев года.

Помимо этого, в октябре 2017 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 13,07 млн манатов, что на 863 тыс. манатов или 7,1% превышает сумму отчислений за октябрь прошлого года. В январе-октябре отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 125,496 млн манатов, что на 6,126 млн манатов или 5,1% больше аналогичного показателя за 2016 год.