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SOCAR увеличил объем депозитов почти в 5 раз

SOCAR увеличил объем депозитов почти в 5 раз 13:41
Финансы
8 июля 2025 г. 13:50
SOCAR увеличил объем депозитов почти в 5 раз

Депозиты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), размещенные банках, на конец 2024 года оцениваются в 2 млрд 840 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, депозитный портфель вырос в 4,7 раза по сравнению с показателем на 1 января 2024 года.

SOCAR создана указом президента страны от 13 сентября 1992 года. Основная деятельность компании, на 100% принадлежащей государству, заключается в добыче, переработке и транспортировке нефти, газа и газового конденсата, а также в продаже нефти, газа и нефтепродуктов. Ее уставный капитал равен 5 млрд 14 млн манатов.

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