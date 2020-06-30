​SOCAR увеличил денежные средства в МБА

Денежные средства и эквиваленты денежных средств, в том числе депозиты в ОАО "Международный банк Азербайджана" Государственной нефтяной компании (SOCAR) по итогам 2019 года составили 1,856 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщается в консолидированной финансовой отчетности компании за прошлый год.

Согласно документу, это на 46,9% больше, чем по итогам 2018 года.

В 2018 году эта сумма составила 1,263 млрд манатов.

В отчете также говорится, что SOCAR размещает денежные средства в престижных финансовых институтах Азербайджана и постоянно контролирует состояние банков, на счетах которых они находятся.

Кроме того, ограниченные денежные средства SOCAR на сумму 37 млн манатов были размещены на счете Государственного казначейства. В 2018 году эта цифра составила 75 млн манатов.