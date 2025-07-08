SOCAR резко сократил инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия

14:10

Инвестиции Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в совместные предприятия по состоянию на 1 января 2025 года составили 563 млн манатов, а инвестиции в ассоциированные предприятия - 2 млрд 279 млн манатов.

Report сообщает со ссылкой на финансовый отчет SOCAR, что это соответственно в 13,6 раза и в 2,1 раза меньше по сравнению с данным на 1 января прошлого года.

SOCAR был создан указом президента страны от 13 сентября 1992 года. Основная деятельность компании, на 100% принадлежащей государству, заключается в добыче, переработке и транспортировке нефти, газа и газового конденсата, а также в продаже нефти, газа и нефтепродуктов. Ее уставный капитал составляет 5 млрд 14 млн манатов.