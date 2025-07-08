О нас

SOCAR резко сократил инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия

SOCAR резко сократил инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия 14:10
Финансы
8 июля 2025 г. 14:36
SOCAR резко сократил инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия

Инвестиции Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в совместные предприятия по состоянию на 1 января 2025 года составили 563 млн манатов, а инвестиции в ассоциированные предприятия - 2 млрд 279 млн манатов.

Report сообщает со ссылкой на финансовый отчет SOCAR, что это соответственно в 13,6 раза и в 2,1 раза меньше по сравнению с данным на 1 января прошлого года.

SOCAR был создан указом президента страны от 13 сентября 1992 года. Основная деятельность компании, на 100% принадлежащей государству, заключается в добыче, переработке и транспортировке нефти, газа и газового конденсата, а также в продаже нефти, газа и нефтепродуктов. Ее уставный капитал составляет 5 млрд 14 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SOCAR birgə və asılı müəssisələrə investisiyaları kəskin azaldıb

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi