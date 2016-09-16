Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит презентацию облигаций компании.

Как сообщает Report, в продажу облигации поступят в период с 20 сентября по 10 октября. Доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая составит 5% годовых. Общая сумма облигаций равна 100 млн. долларов. Проценты будут выплачиваться каждые три месяца. Налог с дохода взиматься не будет.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке www.socaristiqraz.az.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил на церемонии презентации, что в ходе первичного размещения (подписки) приобрести облигации смогут только граждане Азербайджана и местные компании. По его словам, SOCAR гарантирует ликвидность облигаций, в то же время инвесторы в любое время могут обменять их на наличные средства: "Кроме того, иностранные физические и юридические лица могут приобрести облигации на вторичном рынке".

Глава компании также отметил, что облигации принесут выгоду всем заинтересованным сторонам.