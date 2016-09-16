SOCAR продолжает финансирование реализуемых проектов

Баку.16 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает финансирование всех реализуемых компанией проектов.

Как передает Report, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Осуществив выпуск облигаций, мы намерены перенаправить процентные выплаты по привлекаемым средствам с иностранных рынков на внутренний".

Глава компании отметил, что SOCAR мог бы привлечь внешние средства под 2,5% годовых, однако предпринял шаг в интересах граждан Азербайджана: "У населения нет никаких финансовых инструментов для вложения денег, кроме банков. Мы предоставили населению инструмент для получения дохода".