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    SOCAR продолжает финансирование реализуемых проектов

    Ровнаг Абдуллаев: Мы намерены перенаправить процентные выплаты с иностранных рынков на внутренний

    Баку.16 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает финансирование всех реализуемых компанией проектов.

    Как передает Report, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Осуществив выпуск облигаций, мы намерены перенаправить процентные выплаты по привлекаемым средствам с иностранных рынков на внутренний".

    Глава компании отметил, что SOCAR мог бы привлечь внешние средства под 2,5% годовых, однако предпринял шаг в интересах граждан Азербайджана: "У населения нет никаких финансовых инструментов для вложения денег, кроме банков. Мы предоставили населению инструмент для получения дохода".

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