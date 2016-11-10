SOCAR повысил цену покупки облигаций

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Маркет-мейкер по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Инвестиционная компания PSG Capital на 4,2 доллара повысила цену покупки облигаций на вторичном рынке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

По информации, сейчас облигации покупаются по 1 007 долларов. Стоимость продажи облигаций осталась на уровне 1 025 долларов.

Таким образом, доходная маржа маркет-мейкера по купле-продаже акций снизилась до 18 долларов с 22,2 долларов.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 18 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.