SOCAR пока не намерен выпускать манатные облигации

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) пока не намерена выпускать манатные облигации. Как сообщает Report, об этом заявил главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу.

По его словам, компания пока планирует исключительно выпуск долларовых облигаций: “Целью является не только выплата процентов, но и привлечение долларовых средств населения в экономику. Этого требует ситуация с долларизацией в стране. О выпуске манатных облигаций мы можем думать только после остановки этого процесса”.

А.Агаоглу также добавил, что в лучшем случае SOCAR может рассмотреть выпуск манатных облигаций, привязанных к доллару: “Речь идет об облигациях, по которым выплаты будут производиться частично в манатах, частично в долларах”.