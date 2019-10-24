​SOCAR Petroleum и PREMIUM BANK начали совместное сотрудничество

ЗАО SOCAR Petroleum и ОАО Premium Bank начали сотрудничество, направленное на развитие безналичных расчетов и расширение услуг электронных платежей в Азербайджане.

Как сообщает Report, владельцы карт Miles Premium Bank смогут заработать дополнительные баллы при покупке топлива на АЗС SOCAR и использовать их для покупки билетов на рейсы "Азербайджанских авиалиний".

С этой целью на АЗС SOCAR установлены POS-терминалы ОАО Premium Bank. Начисление дополнительных баллов действительно для всех владельцев карт Miles, которые производят оплату через POS-терминалы Premium Bank.