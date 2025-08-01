SOCAR осуществила 15-й платеж по процентам держателям новых облигаций на $100 млн

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 1 августа осуществила очередной, 15-й платеж в размере $1,125 млн по процентам держателям новых облигаций SOCAR на сумму $100 млн, размещенных в ноябре 2021 года.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 1 августа осуществила очередной, 15-й платеж в размере $1,125 млн по процентам держателям новых облигаций SOCAR на сумму $100 млн, размещенных в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

"Держателям облигаций SOCAR 1 августа выплачены проценты на общую сумму $1,125 млн. Эти средства перечислены на банковские счета держателей облигаций. Таким образом, общий доход владельцев облигаций достиг $16,875 млн. По истечении 5 лет общий доход составит $22,5 млн", - говорится в информации.

По данным компании, за время выпуска в обращение объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке составил $76 млн, количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже достигло 1 430.

В целом, с момента выпуска облигаций в 2016 году SOCAR до настоящего времени выплатила гражданам и инвесторам $44 млн 875 тыс. в виде процентов

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже завершился аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 в количестве $100 млн со сроком обращения 5 лет. Объем поданных заявок составил $380,614 млн. Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов будет осуществляться раз в квартал. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. 2 ноября облигации SOCAR были размещены на вторичном рынке через торговую платформу БФБ.