SOCAR осуществил очередные выплаты процентов по облигациям

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня осуществлена очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые были выпущены для внутреннего рынка. На счета владельцев облигаций перечислено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,25 млн долларов.

Как сообщили Report в компании SOCAR Capital, суммы были переведены за неделю до выплаты процентов на счет Национального депозитарного центра (НДЦ) в Центральном банке и сегодня перечислены на счета владельцев облигаций SOCAR.

Это седьмая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR. Таким образом, до настоящего времени доходы владельцев вышеуказанных облигаций в целом составили 8,75 млн долларов.

Напомним, что годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов составляет 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.

Облигации SOCAR являются наиболее продаваемым финансовым инструментом на рынке ценных бумаг страны.

Основными преимуществами этих облигаций являются гарантия их выкупа компанией, их высокая ликвидность, удобство транзакций и предоставление процентных платежей по графику.

Также следует отметить, с ноября 2017 года начались РЕПО операции с облигациями SOCAR. Механизм РЕПО операций позволяет владельцам облигаций SOCAR брать кредиты по низким процентным ставкам путем размещения своих ценных бумаг.

Следующая и заключительная выплата процентов по облигациям SOCAR за этот год будет осуществлена 17 октября.