SOCAR осуществил очередную выплату процентов держателям облигаций

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила 11-ю по счету купонную выплату по новым облигациям.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила 11-ю по счету купонную выплату по новым облигациям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital.

Напомним, что 100 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США (100 млн долларов) были выпущены в обращение сроком на 5 лет. Их годовая доходность составляет 4,5%. Проценты выплачиваются ежеквартально, держатели облигаций получают доход в размере 1,125 млн долларов.

Вместе с сегодняшней выплатой общая прибыль инвесторов составила 12,375 млн долларов США. По истечении 5 лет их доход составит 22,5 млн долларов США.

Число сделок с новыми облигациями SOCAR на вторичном рынке достигло 800, а общая сумма превысила 47 млн долларов США. Эти корпоративные ценные бумаги являются наиболее торгуемыми на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах ASAN Xidmət № 1 и 5 и во всех зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях.



