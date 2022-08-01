SOCAR осуществил очередную выплату процентов держателям облигаций

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR осуществила очередную, третью по счету купонную выплату по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет и годовой доходностью в 4,5%.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR осуществила очередную, третью по счету купонную выплату по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет и годовой доходностью в 4,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, дивиденды 1 августа были зачислены счета владельцев облигаций.

"В результате третьей купонной выплаты новые облигации SOCAR, ставшие самой инвестируемой ценной бумагой за 9-месячный период их размещения на Бакинской фондовой бирже, принесли своим владельцам доход в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США. Таким образом, общий доход владельцев облигаций возрос до 3 миллионов 375 тысяч долларов США, а по истечении 5 лет он составит 22,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Показателями высокого спроса на облигации SOCAR являются объем операций на вторичном рынке, превышающий 23 миллиона долларов США, количество сделок по ним на сегодняшний день составило 220. На сегодня это самый торгуемый корпоративно-финансовый инструмент в стране.

Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах ASAN xidmət №5 и во всех зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях, обладают высокой ликвидностью, и их цена никогда не опускалась ниже номинальной стоимости 1000 долларов США.

1 ноября 2022 года состоится очередная четвертая купонная выплата по облигациям SOCAR.

