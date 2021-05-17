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SOCAR объявил дату выпуска новых облигаций

SOCAR объявил дату выпуска новых облигаций В подписке смогут участвовать как наши соотечественники, так и зарегистрированные в Азербайджане местные и иностранные юридические лица
Финансы
17 мая 2021 г. 10:57
SOCAR объявил дату выпуска новых облигаций

Учитывая многочисленные обращения и большую потребность со стороны инвесторов, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 20-го сентября текущего года выпустит новые облигации для внутреннего рынка.

Об этом сообщает SOCAR со ссылкой на SOCAR Capital.

Компания SOCAR, выпустив облигации в 2016-м году, добилась значительного прогресса на рынке ценных бумаг в стране и сохраняет статус самых продаваемых корпоративных ценных бумаг с первого дня торгов на вторичном рынке.

Спрос на первые выпущенные облигации на сумму 100 млн долларов вырос более чем в два раза и сейчас объём сделок на вторичном рынке составляет рекордные 200 млн долларов США. Пятилетний срок погашения первоначальных облигаций истечёт в октябре этого года, и держатели облигаций получат в общей сложности 25 млн долларов.

Новые облигации SOCAR будут выпущены сроком на 5 лет. Общий объём облигаций составляет 100 млн долларов США, номинальная стоимость каждой установлена в размере 1 000 долларов. Годовая процентная ставка составляет 4,5%, выплата процентов будет реализовываться на основе ежеквартальных графиков.

Подписка на облигации компании начнётся 20-го сентября этого года и продлится 10 дней. В подписке смогут участвовать как наши соотечественники, так и зарегистрированные в Азербайджане местные и иностранные юридические лица.

Приоритет в продажах будет отдаваться в первую очередь физическим лицам (иностранные физические и юридические лица также смогут покупать у держателей облигаций на вторичном рынке).

Приобрести облигации можно в киосках облигаций SOCAR, размещённых в 1 и 5 Asan Xidmet, а также обратившись в инвестиционную компанию, действующую в Азербайджане.

Для подробной информации *1999 и socarcapital.az

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Версия на английском языке SOCAR declares date of issuing new bonds
Версия на азербайджанском языке SOCAR yeni istiqrazlarının buraxılış tarixini elan edib

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