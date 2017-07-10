SOCAR более чем вдвое увеличил отчисления в госбюджет

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В июне 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 115,724 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 16,764 млн манатов или 116,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В январе-июне отчисления в госбюджет составили 785,612 млн манатов, что на 123,87 млн манатов или 118,7% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Помимо этого, в июне SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 11,832 млн манатов. В первом полугодии отчисления в ГФСЗ составили 74,292 млн манатов, что на 4,76 млн манатов или 106,8% превышает аналогичный показатель прошлого года.