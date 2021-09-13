Со следующего года в России начнется тестирование цифрового рубля

Банк России планирует с января 2022 года начать тестирование платформы цифрового рубля

Банк России планирует с января 2022 года начать тестирование платформы цифрового рубля.

Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, регулятор пока не видит никаких препятствий к внедрению цифрового рубля.

"В настоящее время идет активная разработка платформы", — сказала она.

О.Скоробогатова отметила, что тестирование пройдет в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. Затем будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство.