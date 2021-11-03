Со следующего года можно будет вернуть НДС, уплаченный за медицинские услуги

11:08

Со следующего года можно будет вернуть НДС, уплаченный за медицинские услуги.

По сообщению Report, в связи с этим предложено внести поправки в Налоговый кодекс.

Кроме того, НДС, уплаченный на автомобили, алкогольные напитки и табачные изделия, возврату не подлежит.

Так, согласно предлагаемым изменениям в статью 165.5, порядок возврата НДС, уплаченного потребителями-физическими лицами за товары, приобретенные у лиц, осуществляющих розничную торговлю или общественное питание на территории Азербайджанской Республики (за исключением нефти и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за оказание медицинских услуг, определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно указанной статье, возврату подлежит сумма, составляющая 15% НДС, уплаченного в безналичном порядке, и 10 % НДС, уплаченного налично. Контрольно-кассовый чек, предъявленный при возврате определенной настоящей статьей части уплаченного НДС, должен соответствовать требованиям статьи 50.8 Налогового Кодекса.