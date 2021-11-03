О нас
Report Georgia
Аудио новости

Со следующего года можно будет вернуть НДС, уплаченный за медицинские услуги

Со следующего года можно будет вернуть НДС, уплаченный за медицинские услуги 11:08
Финансы
3 ноября 2021 г. 11:54
Со следующего года можно будет вернуть НДС, уплаченный за медицинские услуги
0 : 00
0 : 00

Со следующего года можно будет вернуть НДС, уплаченный за медицинские услуги.

По сообщению Report, в связи с этим предложено внести поправки в Налоговый кодекс.

Кроме того, НДС, уплаченный на автомобили, алкогольные напитки и табачные изделия, возврату не подлежит.

Так, согласно предлагаемым изменениям в статью 165.5, порядок возврата НДС, уплаченного потребителями-физическими лицами за товары, приобретенные у лиц, осуществляющих розничную торговлю или общественное питание на территории Азербайджанской Республики (за исключением нефти и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за оказание медицинских услуг, определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно указанной статье, возврату подлежит сумма, составляющая 15% НДС, уплаченного в безналичном порядке, и 10 % НДС, уплаченного налично. Контрольно-кассовый чек, предъявленный при возврате определенной настоящей статьей части уплаченного НДС, должен соответствовать требованиям статьи 50.8 Налогового Кодекса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gələn ildən tibbi xidmətlərə görə ödənilən ƏDV-ni geri almaq mümkün olacaq

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)
3 ноября 2021 г. 09:33
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2021)
3 ноября 2021 г. 09:24
Госкомтаможня выполнила бюджетное обязательство на 112% 
Госкомтаможня выполнила бюджетное обязательство на 112% 
2 ноября 2021 г. 19:10
Названа дата аукциона по размещению акций Парка технологий Зейем
Названа дата аукциона по размещению акций "Парка технологий Зейем"
2 ноября 2021 г. 18:02
В Азербайджане создана новая инвесткомпания
В Азербайджане создана новая инвесткомпания
2 ноября 2021 г. 17:44
Убытки азербайджанского предприятия по производству консервов выросли в 14 раз
Убытки азербайджанского предприятия по производству консервов выросли в 14 раз
2 ноября 2021 г. 15:46
Mastercard: Число транзакций в рамках пилотного проекта в Шамахы достигнет 2 млн
Mastercard: Число транзакций в рамках пилотного проекта в Шамахы достигнет 2 млн
2 ноября 2021 г. 15:00
Хакан Татлыджы: MasterCard внедрит новшества в Азербайджане
Хакан Татлыджы: MasterCard внедрит новшества в Азербайджане
2 ноября 2021 г. 14:45
Mastercard добивается использования азербайджанских такситных карт в Турции
Mastercard добивается использования азербайджанских такситных карт в Турции
2 ноября 2021 г. 14:19
Рэнкинг инвесткомпаний Азербайджана (январь-октябрь 2021)
Рэнкинг инвесткомпаний Азербайджана (январь-октябрь 2021)
2 ноября 2021 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi