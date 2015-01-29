Годовая прибыль Dəmirbank снизилась

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ За 2014 год прибыль ОАО Dəmirbank Азербайджана составила 4,514 млн. манатов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2013 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в прошлом году доходы банка составили 84,898 млн. манатов, расходы - 80,384 млн. манатов. 80,9% или же 68,696 млн. манатов доходов сформировалось за счет процентных поступлений. За отчетный период отмечается рост процентных доходов банка на 26,5%, непроцентных доходов - на 2,03%.

Процентные расходы составляют 31,7% или же 25,468 млн. манатов от общих расходов. За этот период отмечается рост процентных расходов на 9,9%, непроцентных расходов - на 60,9%.

Отметим, что на 1 января 2015 года активы Dəmirbank составили 420,304 млн. манатов.