АБР: Стабильный обменный курс в Азербайджане должен предотвратить высокую инфляцию

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует в 2019 году темпы роста инфляции в Азербайджане на уровне 4 процентов, а в 2020 году - 5 процентов.

Об этом передает Report со ссылкой на Asian Development Outlook 2019.

По мнению аналитиков Азиатского банка, незначительный рост инфляции в Азербайджане до 4 процентов в 2019 году связан с увеличением заработных плат, что в свою очередь повысит внутренний спрос. В результате этого, по прогнозам, инфляция в 2020 году достигнет 5 процентов. "Стабильный обменный курс в Азербайджане должен предотвратить высокую инфляцию", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики АБР, снижение инфляции в Азербайджане с 12,9% в 2017 году до 2,3% в 2018 году, а базовой инфляции до 1,8 процента было обеспечено за счет роста цен на нефть и ужесточения денежно-кредитной политики, что привело к стабилизации обменного курса, тем самым сводя к минимуму рост цен на потребительском рынке страны.

В результате снижения стоимости более дорогих импортных продуктов питания, рост цен на продукты питания на внутреннем рынке снизился с 16,4 процента в 2017 году до 1,7 процента, на другие товары - с 11,6 процента до 2,6 процента, а на услуги - от 9,3 процента до 2,7 процента.

"Успех в снижении инфляции тем не менее позволил Центральному банку Азербайджана снизить учетную ставку с 15 до 9,75 процента в четыре этапа в течение 2018 года и до 9,25 процента в январе 2019 года. Рост денежной массы замедлился с 9 процентов в 2017 году до 5,7 процента. Банки продолжали сталкиваться с проблемами с выплатой процентов по неработающим кредитам, которые оставались на высоком уровне 12,2 процента. Между тем, доверие к азербайджанскому манату продолжало укрепляться, на что указывает доля депозитов в местной валюте, увеличившаяся с 27,6 процента на конец 2017 года до 34,6 процента годом позже, а доля кредитов в национальной валюте выросла с 59,1 процента до 62 процентов. Стабильность обменного курса и большое доверие потребителей позволило увеличить предложение кредитов на 10,7 процентов, остановив снижение на 28,5 процента в 2017 году", - отмечается в отчете.

Аналитики АБР отмечают, из-за снижения потребительских цен в Азербайджане и Казахстане в целом замедлилась инфляция в регионе Центральной Азии - с 9 процентов до 7,9 процента. "В Казахстане, обладающего самой большой экономикой в Центральной Азии, инфляция снизилась с 7,4 процента в 2017 году до 6 процентов в 2018 году, поскольку рост цен на продукты питания резко замедлился с 8,6 процента в 2017 году до 5,1 процента, а по остальным потребительским товарам цены упали с 8,4 процента до 7,8 процента", - говорится в отчете.

Между тем, АБР прогнозирует некоторое увеличение инфляции в регионе Центральной Азии в результате скачков потребительских цен в Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане. Инфляция в Туркменистане и Узбекистане останется высокой, но со временем фискальная реформа должна ослабнуть, особенно в Туркменистане, где начинается курсовая реформа.

Илаха Мамедли