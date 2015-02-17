Снижение цены на нефть и рост доллара наносит двойной удар по Азербайджану - МНЕНИЕ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Последние изменения в политике Центрального банка Азербайджана (ЦБА) связаны с тем, что нефть, являющаяся основным экспортным товаром страны, оценивается в долларах. Снижение цены на нефть и рост доллара наносит двойной удар по экономике таких стран-экспортеров нефти как Азербайджан, чья национальная валюта привязана к доллару США. Об этом заявил Report глава отдела валютных стратегий SaxoBank Джон Дж. Харди (John J. Hardy).

По словам Дж. Харди, укрепление азербайджанской национальной валюты невозможно в ситуации, когда доход страны от экспорта за короткий период сократился почти на 50%: "Интересно, что Центральный банк вместо того, чтобы управлять снижением курса маната по отношению к доллару, принимает решение о механизме бивалютной корзины. Я полагаю, что Центральный банк предпримет меры для урегулирования падения маната по отношению к доллару до достижения нового уровня в бивалютной корзине, так как в том случае, если евро стабилизуется по отношению к доллару, укрепление маната будет закономерным".

При отказе от привязки национальной валюты к доллару, манат, несомненно, ослабеет по отношению к доллару и евро. Главным вопросом является, сколько ЦБА захочет инвестировать в управление снижением курса. Если местные инвесторы почувствуют, что какое-либо воздействие на национальную валюту нецелесообразно и предпочтут перевести капиталы из манатов в иностранную валюту, в результате может сложиться еще более напряженная ситуация", - заключил иностранный эксперт.

По мнению Дж. Харди, дефляционные силы сегодня представляют собой значительные риски для мировой экономики, что учитывается при попытках усилить инфляцию в стране, и при этом слабеющая национальная валюта также способствует инфляции в русле этой девальвации.

Хитрость подобной ситуации состоит в том, что избежание избытка внутреннего капитала вытекает из наличия активов в обесцененном манате: "Инвесторы стараются избежать обесценивания своих капиталов, что теоретически может потребовать использования значительных резервов Центробанка, чтобы не допустить чрезмерной девальвации национальной валюты", - отметил глава отдела.

Официальный представитель SaxoBank также добавил, что в том случае, если цены на нефть значительно упадут и будут оставаться низкими на протяжении длительного периода времени, это может потребовать более масштабной девальвации валюты на фоне той, которую Центральный банк республики планирует в настоящее время: "В результате может возникнуть более опасная ситуация".