Смогут ли Россия и Иран отказаться от доллара и евро во взаимной торговле?

"Поскольку товарооборот между Россией и Ираном невелик, отказ от доллара США не окажет особого влияния на спрос на валюту в этом регионе".

"Поскольку товарооборот между Россией и Ираном невелик, отказ от доллара США не окажет особого влияния на спрос на валюту в этом регионе".

Как сообщает Report, об этом депутат Вугар Байрамов заявил, комментируя информацию о намерениях Ирана и России отказаться от доллара и евро во взаимной торговле.

По его словам, поскольку привлечение иностранной валюты является приоритетом для обоих государств, возникает много вопросов о том, будет ли такой шаг полностью оправдан: "До сих пор несколько ведущих стран, расположенных в Латинской Америке и Азии, также пытались отказаться от доллара, но не смогли этого сделать. Ясно, что отказаться от денег США не так просто, как кажется даже противникам Вашингтона”.

В.Байрамов напомнил, что в отношении России и Ирана действуют западные санкции, а в отношении России применяются более жесткие пакеты: "И Иран, и Россия - страны с высоким спросом на иностранную валюту, особенно доллары".

Как отметил эксперт-экономист, торговый оборот между Ираном и Россией в год, предшествующий пандемии, то есть в 2019 году, составил 1 595 миллионов долларов США: "Экспорт нашего южного соседа в Россию составляет менее полумиллиарда долларов США. И хотя в 2021 году взаимная торговля выросла на 81%, общий оборот не выражен большой цифрой. Тем не менее, стороны стремятся увеличить годовой торговый оборот до 10 миллиардов долларов США, а к 2025 году - до 40 миллиардов долларов США. Но текущие цифры показывают, что разница между реальностью и целями достаточно велика".

Напомним, глава Центробанка Ирана Али Салехабади на брифинге после визита в Россию заявил, что Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах и евро во взаимной торговле.

Он подчеркнул, что в рамках переговоров с российскими официальными лицами достигнута договоренность о подготовке финансово-банковской базы для устойчивого расширения связей : "Тегеран и Москва скоро перейдут на расчеты в национальной валюте в торговых операциях".