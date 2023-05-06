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СМИ: В США расследуют, помогала ли Binance россиянам обходить санкции

СМИ: В США расследуют, помогала ли Binance россиянам обходить санкции Министерство юстиции США расследует, помогала ли компания Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.
Финансы
6 мая 2023 г. 05:24
СМИ: В США расследуют, помогала ли Binance россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США расследует, помогала ли компания Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину.

Отмечается, что расследование ведется параллельно с расследованием уголовного отдела.

По словам источника, Binance ведет переговоры с Минюстом США, чтобы решить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана.

В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Также Binance отмечает, что согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личную идентификацию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ “Binance”ın rusiyalılara sanksiyalardan yan keçməyə kömək edib-etmədiyini araşdırır

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