СМИ: Украина попросит МВФ о дополнительной программе помощи

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Украинские власти намерены предложить Международному валютному фонду (МВФ) принять новую программу финансовой помощи. Предполагается, что в рамках новых договорённостей Украина получит до 10 млрд долларов от международной организации, сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

По информации, в следующем месяце миссия МВФ посетит Киев и стороны проведут переговоры относительно очередной программы помощи. Ожидается, что решение по данному вопросу будет принято после марта 2019 года, когда заканчивается действие текущей программы.

Напомним, что по действующей программе Украина получила от МВФ 8,7 млрд долларов.