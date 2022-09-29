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СМИ: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой "Мир"

СМИ: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой "Мир" Директор российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин предположил, что Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами российской платежной системы "Мир".
Финансы
29 сентября 2022 г. 06:28
СМИ: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой Мир

Директор российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин предположил, что Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами российской платежной системы "Мир".

Как передает Report со ссылкой на газету "Известия", по словам Егармина, турецкая сторона рассматривает альтернативы для проведения финансовых операций с системой "Мир", в числе которых создание банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС.

"Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим - это позиция Турции", - отметил директор РТДС.

Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт "Мир" вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на минувшей неделе поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт "Мир". Этот вопрос обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства, а также 23 сентября на встрече президента с главами Минфина, центробанка и ведущих местных банков. О принятых на них решениях не сообщалось.

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