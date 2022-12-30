СМИ: Рубль упал до 8-месячного минимума

Российский рубль усилил резкое падение в декабре из-за снижения мировых цен на нефть и санкций Запада, нацеленных на энергетический сектор РФ, и достиг восьмимесячного минимума.

Российский рубль усилил резкое падение в декабре из-за снижения мировых цен на нефть и санкций Запада, нацеленных на энергетический сектор РФ, и достиг восьмимесячного минимума.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.

Так, теперь российская валюта колебалась ниже 72 за доллар, снизившись на 18% с начала декабря и достигнув самого слабого уровня с конца апреля, после того, как в первые недели полномасштабного вторжения в Украину курс рубля упал почти вдвое, после чего прочно держался большую часть года.

Отмечается, что тогда рублю помогли меры Центрального банка России, который более чем удвоил процентные ставки в начале широкомасштабной войны, ввел контроль за капиталом и заставил экспортеров конвертировать 80% своих доходов в рубли, искусственно создавая спрос на валюту. Позже Центробанк РФ отменил некоторые из этих правил, когда обменный курс стабилизировался.

Однако ввиду того, что цена на нефть, которая является крупнейшим экспортным товаром России, снизилась примерно на треть по сравнению с пиковым значением в июне, а также эмбарго ЕС на морскую нефть и действующих западных механизмов ограничения цен, доходы РФ от экспорта нефти, как ожидается, упадут. Это означает меньшее количество иностранной валюты для поддержки рубля.

Согласно данным международного энергетического агентство в декабре, доходы от экспорта российской нефти в ноябре упали на 700 миллионов долларов из-за падения цен.