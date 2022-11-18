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СМИ: Республиканцы США подозревают демократов в финансовых связях с Украиной

СМИ: Республиканцы США подозревают демократов в финансовых связях с Украиной Группа конгрессменов-республиканцев утверждает, что украинское правительство в партнерстве с криптобиржей FTX открыло сайт для сбора пожертвований, после того как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь.
Финансы
18 ноября 2022 г. 10:34
СМИ: Республиканцы США подозревают демократов в финансовых связях с Украиной

Группа конгрессменов-республиканцев утверждает, что украинское правительство в партнерстве с криптобиржей FTX открыло сайт для сбора пожертвований, после того как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Fox Business.

Несколько членов Республиканской партии обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой предоставить информацию о возможных финансовых связях Демократической партии и украинского правительства через недавно обанкротившуюся криптобиржу FTX.

"Хотя это партнерство преподносилось как способ помочь Украине обналичить пожертвования в криптовалюте для приобретения вооружений и гуманитарной помощи, у нас есть серьезные опасения, что украинское правительство могло инвестировать почти 66 млрд долларов экономической помощи США в FTX для сохранения демократов у власти и дальнейшего получения средств", - говорится в заявлении.

По их словам, гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был вторым по объему вложенных средств спонсором Демократической партии, уступая лишь миллиардеру Джорджу Соросу.

Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.

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Версия на английском языке Media: Republicans suspect Democrats of financial ties with Ukraine

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