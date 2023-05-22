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СМИ: Обвал резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, доллар может стоить 30 лир

СМИ: Обвал резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, доллар может стоить 30 лир Резкое снижения уровня золотовалютных резервов центрального банка Турции вызывает опасения "курсового шока" в стране, и в случае прекращения валютных интервенций доллар может начать торговаться по отношению к национальной валюте - лире - в интервале 25-30
Финансы
22 мая 2023 г. 10:28
СМИ: Обвал резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, доллар может стоить 30 лир

Резкое снижения уровня золотовалютных резервов центрального банка Турции вызывает опасения "курсового шока" в стране, и в случае прекращения валютных интервенций доллар может начать торговаться по отношению к национальной валюте - лире - в интервале 25-30, заметно укрепившись по отношению к текущему курсу, который пока не превышает 20 лир.

Как передает Report, об этом пишет газета Dünya.

Согласно данным ЦБ Турции, если на 5 мая его резервы составляли 68,4 млрд долларов, то по состоянию на 12 мая они упали почти на 8 млрд, составив 60,8 млрд долларов.

"Обвал резервов, истощивший возможности Центробанка вмешиваться в обменные курсы, усилил восприятие того, что "не осталось резервов для удержания обменного курса", и опасения "курсового шока". Экспортеры, реагирующие на курс доллара, который составляет 19,5 лиры на бумаге и 22,5 лиры на реальном рынке, хотят, чтобы обменный курс был хотя бы на уровне около 25 лир. В экономических кругах утверждают, что в случае отмены интервенций обменный курс может находиться в диапазоне 25-30 лир за доллар", - пишет издание.

Лира сейчас торгуется на уровне 19,56 по отношению к доллару, но в валютных в обменниках в Анкаре и Стамбуле доллар покупают по курсу выше 20, а продают от 21 лиры и выше. Год назад курс лиры к доллару был на уровне 16-16,5 лир.

Что касается годовой инфляции, то данным Turkstat, по итогам апреля она составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%. А независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 105%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.

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