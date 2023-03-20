СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank распродадут по частям

В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, в связи с чем регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.

В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, в связи с чем регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Федеральная корпорация по страхованию вкладов собирается разделить банк на две части. Сообщается, что к 24 марта будут поданы заявки на искусственно созданный регулятором "переходный банк".

Напомним, что 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank.