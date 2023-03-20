СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank распродадут по частям

В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, в связи с чем регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.
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По его данным, Федеральная корпорация по страхованию вкладов собирается разделить банк на две части. Сообщается, что к 24 марта будут поданы заявки на искусственно созданный регулятором "переходный банк".
Напомним, что 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank.