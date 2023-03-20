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СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank распродадут по частям

СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank распродадут по частям В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, в связи с чем регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.
Финансы
20 марта 2023 г. 07:54
СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank распродадут по частям

В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, в связи с чем регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Федеральная корпорация по страхованию вкладов собирается разделить банк на две части. Сообщается, что к 24 марта будут поданы заявки на искусственно созданный регулятором "переходный банк".

Напомним, что 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank.

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Версия на азербайджанском языке Müflis olan “Silicon Valley Bank”ı hissə-hissə satılacaq

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